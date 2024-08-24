Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından bugün de yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, İstanbul’da yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun Par’a, "Ülke için birlikte çalışmalıyız. Ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti" dediği öğrenildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu Par’a, "İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun nikah töreninde bir araya gelmişti.