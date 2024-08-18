Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı istifa etti.

Yerel Seçimde Baikan seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Nedeni ise şaşırttı...

Seçilmesinde vatandaşın desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada artık bağımsız bir belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti.

Öztoklu'nun açıklamasından önemli satır başları şu şekilde:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır."

"Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."