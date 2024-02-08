Geçtiğimiz hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programından Kestel Belediye Başkan adayı olarak Ferhat Erol’un gösterilmesinin ardından mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Önder Tanır’a Yeniden Refah Partisinde başkan adaylığı teklifi geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından Ankara’ya davet edilen Tanır, daveti kabul ederek Yeniden Refah Partisinin Kestel belediye başkan adayı oldu.

ROZETİ ERBAKAN TAKTI

Ankara’ya giden Tanır, Fatih Erbakan’ı makamında ziyaret etti. Tanır’a parti rozeti bizzat Genel Başkan Fatih Erbakan taktı. Adaylığı ile ilgili duyuru ise Yeniden Refah Partisinin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

İSTİFA EDENLER YENİDEN REFAH PARTİSİNE GEÇECEK

Bu arada Tanır’ın AK Parti’den istifasının ardından Kestel’de yönetim kurulu ve belediye meclis üyeliğinden istifa eden isimlerinde Yeniden Refah Partisine geçeceği öğrenildi.

Yeniden Refah Partisinin resmi sosyal medya hesabından ise şu ifadelerle paylaşım yapıldı;

“Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Kestel Belediye Başkan Adayı olmuştur. Kestel’e ve partimize hayırlı olsun.”