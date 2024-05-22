Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi’nde açılan palyatif bakım merkezi ile Sakarya’daki palyatif bakım yatak sayısının 62’ye yükseldiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Yenikent Devlet Hastanesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yerinde Değerlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu hazır bulundu. Hastane Başhekimi Dr. Adil Murat Akgül ile hastane yöneticileri tarafından sunum yapılarak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Hastaneyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından yeni açılan 14 yataklı Palyatif Bakım Merkezini ziyaret eden Öğütlü, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Sağlık alanında yaşanan gelişmelerle birlikte Ülkemizde yaşlı nüfus oranının da hızla artığına dikkat çeken Öğütlü, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım gibi birçok alanda buna bağlı olarak hizmet ihtiyacının giderek arttığını dile gele getirdi.

Palyatif bakımın öneli bir hizmet olduğunu vurgulayan Öğütlü, “Öncelikle Yenikent Devlet Hastanemize kazandırılan Palyatif Bakım Merkezimiz hayırlı olsun. Akyazı, Hendek, Karasu ve Geyve devlet hastanelerimiz ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Korucuk Kampüsünde hizmet veren palyatif bakım merkezlerimize Yenikent Devlet Hastanemizde katıldı. Böylelikle toplanda 48 olan palyatif yatak samız 62’ye yükseldi. İmkanlar dahilinde her hastanemizde palyatif bakım merkezi açmayı hedefliyoruz. Palyatif bakım, var olan hastalıkları nedeni ile iyileşmeyen veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa bağlı terminal dönem dediğimiz son döneme giren hastalara destek olmak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Hastanın acılarını dindirmek, rahatlatmak amacıyla yapılan profesyonel bakım desteğidir. Hastaların son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlar. Özellikle yaşlı hastalarımızın yoğunlukta olduğu bu hizmeti özveriyle yerine getiren hekimlerimize ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum” dedi.