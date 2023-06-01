Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Yenişehir Emekli Evi’nde, Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde Emekli Evi üyeleri, zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirdi.MERSİN (İGFA) - Emekli Evi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk Sanat Müziği Topluluğu, zaman zaman duygusal, zaman zaman hareketli parçalarla, üyelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Üyeler; Gözleri Aşka Gülen, Fikrimin İnce Gülü, Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Biraz Kül Biraz Duman, Duydum ki Unutmuşsun başta olmak üzere, seslendirilen Türk Sanat Müziği’nin en güzel parçalarına eşlik etti. Evde vakit öldürmek yerine, Emekli Evi’ne gelerek kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden üyeler, Emekli Evi’nden son derece memnun.

“Avrupa ayarında etkinlikler yapılıyor”

Emekli Öğretmen Mahmut Gedik, Emekli Evi’nin hizmetlerinin, Avrupa’da yaş almışlara verilen hizmetler kadar güzel olduğunu ifade ederek, “Çok güzel, Avrupa ayarında buluyorum. Ben defalarca Avrupa’ya gittim. Avrupalılar emeklilerine çok değer verirler. Onlar geziyor, eğleniyor, hafta sonları aynen böyle müzik yapıyorlar, tiyatrolar, geziler düzenliyorlar. Buradaki etkinlikler de çok güzel. Avrupa ayarında bir etkinlik olarak görüyorum” diye konuştu.

“Kendi evimiz gibi. Gelmediğimizde üzülüyoruz”

“Emekli Evi’nin etkinliklerinden çok memnunum” diyen Muazzez Gönül Taş, Emekli Evi’ne gelmediğinde sıkıldığını söyleyerek, “Hep gelip gidiyoruz. Burada bütün imkanlar sunuluyor. Öyle bir alıştık ki, kendi evimiz gibi. Gelmediğimizde üzülüyoruz, arıyoruz. Buraya gelmediğim zamanlar evde oturuyordum. Burada tanıdık çevremiz oldu. Bize bu imkanları sunan Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Burada çalışanlara da çok teşekkürler. Bize çok iyi davranıyorlar. Bir dediğimiz iki olmuyor” dedi.

“Bizim için bulunmayacak güzellikte bir yer”

SSK Emeklisi Cumali Yıldırım da, 3 yıldır Emekli Evi’ne geliyor. Etkinlikleri ve konseri değerlendiren Yıldırım, “Türk Sanat Müziği konseri, yat gezileri, yayla gezileri gibi çeşitli etkinlikler oluyor. Düzenli yapılan bu etkinliklerden memnunuz. 3 yıldır buradayım. Bizim için bulunmayacak güzellikte bir yer. Arkadaşlarımız var, bir gurubumuz var, güzel vakit geçiriyoruz. Bulmaca çözüyor, gazete ve kitap okuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kitap okuyor, arkadaşlarla sohbet ediyoruz”

Emekli Öğretmen Ahmet Avcı ise, etkinliklerden çok memnun olduğunu ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Açıldığı günden beri buradayım. Genelde öğleden sonraları geliyorum. Biz emekliler, burayı açanlara minnettarız. Çeşitli hizmetleri oluyor. O hizmetlerden yararlanıyoruz. Kütüphanemiz var, kitap okuyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Zaman zaman bugünkü gibi etkinlikler oluyor, etkinliklere katılıyoruz. Ben de sosyal faaliyeti olan birisiyim. Kurulduğu günden beri memnunuz” dedi.