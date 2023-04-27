Bursa'da Yenişehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde yapımı gerçekleştirdiği T.C. Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yapım çalışmalarına geçen yıl Şubat ayında başladıkları T.C. Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesi'nin 14 dönümlük alanı kapsadığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çalışmaların son aşamaya geldiği projenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Başkan Aydın, Osmangazi Millet Bahçesi'nde tarihi çeşme, tören alanı, Türk büyüklerinin büstleri, amfi tiyatro, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, tartan pist, 200'den fazla fidan, bitki çeşitleri, süs havuzu ve otoparkın yer alacağını anlattı. Aydın, projenin ilçeye nefes aldıracağını kaydetti.

Osmangazi Millet Bahçesi'nin ilçenin önemli bir eksiğini kapatacağını ifade eden Başkan Aydın, "İnsanımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği, geniş ve ferah bir ortam kazandırmış olacağız. İlçenin merkezi bölgesinde yer alması sayesinde, buraya şehrimizin her yanından rahatlıkla ulaşabilecek" diye konuştu. Aydın, "Kültür Merkezi'yle bu bölge bir bütünlük sağlamış olacak. Ayrıca Osman Gazi'nin adını da yaşatmış olacağız. Açılış hazırlıklarını bitirip önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.