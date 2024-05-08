Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç ve makyaj bunlar kadınlar için ekstra özen ve hassasiyet gösterilen konulardan bir tanesi. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylar sonrasında ise akıllardaki en büyük soru ‘Güzellik merkezine gitmeden önce nelere dikkat etmeliyim?’

Bu soruların cevaplarını yine sektörün içerisinde, profesyonelliği ve tecrübeli isimlerden olan Nilay Yılmaz Güzellik Merkezi’nden alabiliriz.

Çarşı’nın tam ortasında uzun sokakta bulunan Nilay Yılmaz Güzellik Merkezi müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Lazer ve cilt bakımı gibi alanlarda sertifikası bulunan Şenay Yılmaz, Güzellik Merkezinin ortaklarından bir tanesi. Diğer bir ortak ve Kuaför alanda profesyonel olarak hizmet veren isim ise Seher Yazıcı.

Bu güzel iki isim güzellik merkezine gitmek isteyenler için dikkat etmesi gereken hususlara değinerek uyarıda bulundu.

Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz?

“Sertifika ve belge bende olduğu iş yerimizde lazer işlemlerini 2 yıldır ben yapıyorum. Yeni bir kişiyi daha almak istersek kesinlikle sertifikasının ve işi biliyor olmasını tercih ederim. Sertifikası olsa dahi benim o kişiye güvenmem için uzun bir süre onunla birlikte seanslara girmem lazım. O insanı izlemem lazım çünkü sadece belgeyle de olmuyor. Deneme atışları yapmadan bunu kesinlikle bilemezsiniz.

Buz lazer can yakar mı?

Buz lazerin diğer lazerden en büyük farkı can yakmıyor oluşudur. Buz lazerde yanma ihtimali %0’a yakındır, buz lazer yakma yapmaz. Alexandrite da evet ısı fazla olduğu için yakma yapar. Buz lazer de şöyle bir avantaj var; başlık vücuda değdiği anda buzlu olduğu için vücut ısısını -3°’ye kadar düşürür ve sadece köklere atış yapar. Bu nedenle atışın ne kadar yüksek olursa olsun yakma işlemi olmaz. Zaten buz lazerde mutlaka jel kullanılır. Jel kullanılmadığı zaman risk taşır. Bunu da şöyle düşünelim; buzluktan bir buzu çıkardığımızda elimize yapışır, başlık da aynı şekildedir. Jel olmazsa direk tene koyduğunda atışı da yaparsan soğuk ve sıcak birleşir orayı yakarsın. Buz lazerin en büyük tehlikesi budur. Ayrıca buz lazerde dökülmeler daha hızlı olur. Mesela bizim cihazımız da ilk seansta dökülmeleri görmeme ihtimali %0’dır. Yani bunun %100 garantisini verebilirim.”

Burada hangi işlemler yapıyoruz ?

Bölgesel zayıflama, cilt bakımı, lazer epilasyon, kuaför alanımız.

Ayrıca cilt bakımı alanımızda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ayda bir İstanbul’dan cilt uzmanlarımız geliyor. Uzmanlarımızın geldiği gün de halka açık workshop yaparak ücretsiz cilt analizi yapıyoruz. Analizler sonrasında ise kişiye cildi için ne yapması gerektiği hususunda bilgilendirme yapıyoruz. Workshop’u ise 1 hafta önceden sosyal medya hesaplarımızda duyurusunu yapıyoruz.

Yan etki yapmaz!

Bizim işletmemizde kullandığımız ürünlerimiz de İstanbul’dan gelen bu uzmanlarımız tarafından önerilmiş, doktor onaylı ürünlerdir. Kesinlikle bir yan etkisi yoktur. İçlerinde katkı maddesi, kimyasal vs yok.

Güneş kremi yanlış bilinen bir şey

İnsanlar güneş kremini sadece güneş varken kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünüyor. Bu yanlış bir düşünce çünkü kışın daha fazla cildimiz kurur. Bu nedenle cildimizin daha fazla neme ihtiyacı vardır. Hem soğuk kurutur, hem de dışarıdaki havanın etkisiyle bir sürü pisli şey olur. Cilt bunu komple emer. Dolayısıyla cildimiz kışın daha daha kötü olur. Kırışıklıklar kışın daha çok belli olur, cilt korumaları olur, pul dökülmeler olur.

Güneş kremi yaz kış kullanılması gereken bir üründür. Dışarı çıksan da çıkmasa da mutlaka kullanılmalıdır.

Güzellik merkezine gidecekler dikkat etsin

Eğer bir güzellik salonuna gitmeyi düşünüyorsanız öncelikle kimin gireceğini sorun. Ayrıca işlem yapacak kişinin belgesi var mı? Her seansa aynı kişi mi girecek? Ne zamandır bu işi yaptıklarını özellikle sorun.

Müşterimiz bize lazer için geldiğinde öncelikle kendisinden doldurmasını istediğimiz bir formumuz var. Bu formda kişinin uzun senedir kullandığı bir ilaç var mı?, daha önce herhangi bir işlem yaptırmış mı? Lazer yaptırdıysa hangi cihazla yapıldı? Hormon bozukluğu var mı? deri hastalığı var mı? Gibi soruları içeriyor. Bu form doldurulduktan sonra kişiyi işleme alıyoruz. İşlemde kesinlikle gözlük veriyoruz, gözlük takmak istemeyen müşteriye kesinlikle işlem yapmıyorum. Ben dahil gözlük takıyorum. Kesinlikle eldiven kullanılıyorum.

Özellikle kendisi için en önemli şeyin sterizilasyon olduğunu belirten Şenay hanım, Lazer epilasyon, G5 gibi seanslar sonrası sedye, cihaz, havlu, gözlük gibi birçok eşyanın steril edildiğini, odalarında da özenle temizlendiğini belirtiyor.

Önceliğim insanların mutluluğu

Kuaför sektöründe alaylı olarak başladığını belirten Seher Yazıcı, birçok ismin workshoplarına katıldığını ve kendi alanında sertifikalar alarak 12 yıldır profesyonel olarak çalıştığını belirtti.

Önceliğinin her daim insanların mutluluğu olduğunu söyleyen Seher hanım, bu alanda bugüne kadar ki sürecini şu sözlerle dile getirdi;

“Ben aslında alayla yetişenlerdenim. İlkokuldan bu yana bu işin içerisindeyim. Profesyonel olarak ise 12 yıldır bu işi yapıyorum.

Kendi alanında birçok sertifika da aldım, zamanım oldukça bütün eğitimlere de katılırım. Büyük başların (Sefer Kayıp, Sibel Bircan) eğitimlerini kaçırmamaya çalışırım. İşimizde eğitim kesinlikle bitmiyor çünkü sürekli moda değişiyor.

Buradaki saç makyaj bütün işlemleri ben yapıyorum. Kuaför alanında tek olduğum için için randevu sistemi ile çalışıyorum. Tek başıma çalışmamın nedeni ise müşterlerimin aldığım kişiye değil bana yaptırmak istemeleri. Bu nedenle ekstra bir kişiye ihtiyaç duymuyorum.

Ancak birini almayı düşünürsem kesinlikle profesyonel bir kişiyi almak isterim. Her şeyden önemlisi insanla ilişkileri çok iyi olmalı. Çünkü bizim işimiz güler yüz, tatlı dil; bu insanları her şeyden daha çok mutlu ediyor. Benim için önemli olan olan insanların buradan mutlu bir şekilde ayrılması.

Gelen müşterim için önceliğim onun buradan mutlu çıkması ve tabii ki de sen ne istiyorsundur. Eğer kişi kendini tanıyorsa, neyin yakıştığını biliyorsa ortak bir paydada buluşuyoruz. Çok afaki bir şey istiyorsa ve ben ona yakışmayacağını düşünüyorsam uygun bir dille anlatıyorum. “

En güzel deneyimler sizler için

Hayatlarımızın olmazsa olmazı ‘memnuniyet’i Nilay Yılmaz Güzellik Merkezi’ni deneyimleyenlerinden dinlemekte fayda var.

Çarşı esnaflarından olduğu belirten N.B. (Funda Parfümeri), 10 aydır güzellik merkezine geldiğini belirterek;

“İlk olarak lazer operasyon için geldim ve ilk seans itibariyle dökülmelerim başladı. Aynı zamanda cilt bakımı içinde geliyorum. İnanın cildimde büyük etki gördüm. Bunu sadece bende fark etmiyorum. Çevremdeki insanlarda bunu görüp söylüyor. Çok memnunum, çevremdeki birçok insana da tavsiye ettim.”

Yaklaşık bir yıldır Nilay Yılmaz Güzellik Merkezine geldiğini belirten bir başka hanımefendi ise;

“Geçen seneden bu yana düzenli olarak geliyorum. Güzellik merkezi ve kuaför alanında birçok işlem yaptırdım. Hiçbirinde herhangi bir problem yaşamadım. Nilay Yılmaz Güzellik Merkezine de zaten çevremdeki insanların tavsiyesiyle geldim. İyi ki gelmişim.”

Aynı zamanda çarşı esnafı olan Merve Arslanoğlu (Vera Butik) uzun soluklu bir süreçtir müşterisi olduğunu belirterek;

“Benim gelmemdeki en büyük sebeplerden biri de yaşadığım sağlık sorunlarıydı. Doktorum şeker ve tansiyon hastası olduğumu, acilen kilo vermem gerektiğini söyledi. Diyete zaten başlamıştım ablamı (Şenay hanım) tavsiye ettiler ve 6 aydır gelmeye devam ediyorum. Çok da memnun kaldım ve zaten ben kurallara uyarak devam ettim.44-46 bedenlerindeydim 10 kilo vererek 38-40 beden arasına kadar düştüm. Ablamın bunda çok büyük faydası var. G5’e toplam 40 seans(haftada 3 seans) katıldım. İşlerini titizlikle yapıyorlar. Ablam (Şenay hanım) seanslarda mutlaka eldiven kullanır ve gerçekten işini bilen birisi. Bunu neden söylüyorum çünkü ben etrafımdaki insanlardan benimle aynı işlemi farklı yerde yaptıranların yaşadığı sorunları (morarma vs.) duyuyorum. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım.”