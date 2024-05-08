7 Mayıs akşamı İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen oyuna İnegöl halkı tarafından yoğun katılım vardı. Salonda kahkaha sesi eksik olmadı. Okul Müdürü Ziyaddin ÇİFÇİ, 3 yıldır geleneksel hale getirilen tiyatro sergileme olayını devam ettirmek istediğini dile getirdi. Oyunda yönetmen görevini üstlenen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gözde KURTGİL: 7 aylık emeğimizin karşılığını burada izledik. Okul idaremize, öğrencilerime ve özellikle velilerime teşekkür ediyorum ancak en büyük teşekkürü sabırlarından dolayı kendi aileme etmek istiyorum. Sevgili veliler, evlatlarınız evlatlarımdır, bu hep böyle olacak, diyerek konuşmasını bitirdi. Tiyatroda yer alan öğrencilerin de öğretmenleri Gözde KURTGİL ile ailesine plaket sürprizleri vardı. Öğretmenlerine konuşma ve plaket takdimini gerçekleştiren öğrencimiz Bünyamin TAŞ izleyenlerin gözlerini yaşarttı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi ÇELİK ile Okul Müdürü Ziyaddin ÇİFÇİ tarafından tiyatro ekibine plaket takdim edilerek fotoğraf çekimleriyle gece sonlandırıldı.

Kaynak: BÜLTEN