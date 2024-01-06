Bursa’nın Yenişehir ilçesine yarı açık havuzdan sonra ısıtmalı olarak yapılan kapalı havuz hizmete girmek için gün sayıyor.

Sporun başkentti Yenişehir’e 4 halı saha 1 yüzme havuzu,1 kapalı spor salonu, 7 adette basketbol sahası kazandırıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bundan sonra Yenişehir’e tarımın, tarihin ve sporun başkenti diyeceğiz. Şu anda bulunmuş olduğumuz mekan, yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuz. Açık yarı olimpik yüzme havuzumuz bulunmaktaydı fakat kapalı bir havuza da ihtiyacımız vardı. Bundan sonra gençlerimiz, çocuklarımız çevre ilçelere ve Bursa’ya yüzme kursuna gitmeye gerek duymayacak. Tüm bu kurslarımızı burada belediyemizin gözetiminde yapılacak. Gençlerimizden ücret almadığımızı da belirtelim. Bu yüzme havuzumuz hem gece hem gündüz hizmet verecek, ısıtmalı olacak gençler ve çocuklar dilediği zaman faydalanabilecekler” diye konuştu.