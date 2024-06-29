Yenişehir ilçesinde Çölyak hastalarının kullandığı gulitensiz ürünlerin satıldığı doğal marketin hizmete girmesi hasta yakınlarını sevindirdi.

Açılan doğal market sayesinde ilçede yaşayan hasta yakınları artık şehir dışına gitmekten kurtulacak. Yenişehir iş ve siyaset dünyasını bir araya getiren yeni işletmenin açılışında konuşan işletme sahibi Ömer Alpoğuz, ilçenin önemli bir eksikliğini gidermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yenişehir’de yaptığımız incelemelerde böyle bir işletmenin eksik olduğunu istişare ettik. Özellikle Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtilaçlarını Bursa’dan temin ettiklerini tespit ettik. Önemli bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum. İşletmemizde bulunan tüm ürünler doğal ve katkısız. İnşallah ilçemize en güzel hizmeti vermeye çalışacağız" dedi.

Yenişehirli iş insanı Ayhan Alpoğuz, "Sahipliğini oğlum Ömer’in yaptığı işletmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için çok önemli olan bu günde bizleri yalnız bırakmayan bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Ercan Özel’de, ilçede önemli bir eksikliğin giderildiğini belirterek, "Genç müteşebbis kardeşimizi kutluyorum. İlçemizde açılan her işletme bizleri mutlu ediyor. Genç kardeşimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Açılışa, iş ve siyaset dünyası ile STK başkan ve yöneticileri katıldı.