Yenişehir’de düzensiz göçmenlere operasyon düzenlendi. Yenişehir Belediyesi’nin de destek verdiği operasyonda onlarca kişi yakalanarak, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, Başkan Ercan Özel, “Halkımıza, kaçak göçmenlerin evlerine göndereceğimize dair söz vermiştik. Hukuk çerçevesinde bu sözümüzü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik, suç ve suçlarla mücadele kapsamında kaçak yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan, yasal yollarla ülkeye giriş yaptıktan sonra suça karışan, kayıtlı olduğu şehirde yaşamayarak Yenişehir’e gelen ve vize süresini ihlal eden yabancı uyruklular üzerinde denetimlerini sıkıştırdı.

Yenişehir Belediyesi’nin ilçedeki yabancı uyrukluların ruhsatsız işlettiği dükkanların kapatılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İlçede gerçekleştirilen denetimlerde ülkeye kaçak giriş yapan, suça karışan ve Yenişehir’de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen operasyonda onlarca kişi yakalandı. Yenişehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İl Göç İdaresi’ne götürülen yabancı uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’dehemşehrilerimizin asayiş, güven ve huzur ortamının bozulmaması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu noktada, ilçemizin demografik yapısını bozan, kaçak yabancı uyrukluların evlerine gönderilmesi için çalışmalarımızı hukuk çerçevesinde sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz vatandaşımıza bu konuda söz verdik. İlçemizde kaçak olarak yaşayan yabancı uyruklular kayıtlı oldukları şehirlere gönderilmesi veya sınır dışı edilmeleri için güvenlik güçlerimize elimizden gelen tüm yardımı sağlıyoruz” dedi.