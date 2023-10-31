Yenişehir’e yapılan ve yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki spor yatırımlarının 2024 yılının ilk aylarında hizmete açılacağını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenigün Mahallesi’nde yapımı devam eden “Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” inşaatını yerinde incelemeler yaptı. Yetkililerden projeyle ilgili bilgi alan Başkan Aydın, Yenişehir’de gençlerin eğitim ve spor başlığındaki bütün taleplerini dikkate aldıklarını söyledi. Aydın, “Yenigün Mahallesi’nde yer teslimini bu yılın mart ayında yaptığımız yarı olimpik yüzme havuzu projesini yeni yılın ilk günlerine yetiştirmeyi planlıyoruz. Tesiste 12,50×25,00 metre ebatlarında yüzme havuzu, soyunma ve duş alma odaları, tuvaletler, seyir alanı, 2 adet tribün ile idari ve teknik bölümler yer alacak. Önünde bir otoparkın da bulunacağı tesisimiz şimdiden evlatlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Cihadiye Mahallesi’nde temeli atılan kapalı spor salonuyla ilgili de bilgi veren Başkan Davut Aydın, “Spor salonumuzu 7 okulumuzun öğrencileri ortak kullanacak. İlçemizdeki salon sporları açısında önemsediğimiz tesiste 360 seyirci kapasiteli iki adet tribün, kafeterya, idari bölümler ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler yer alacak. Önünde açık bir otoparkın da yer alacağı tesisimiz de yeni yılın ilk aylarında gençlerimizin hizmetine açılmış olacak. Benzer şekilde yine okul bölgelerini düşünerek ilçe merkezimizde iki ayrı noktaya planladığımız 2 halı sahanın yapımı sürüyor. Yine aynı düşünceden hareketle temelini attığımız 2 ayrı voleybol/basketbol sahasının inşaatı da gün sayıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonuyla birlikte yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olacak projelerimizin tamamı Allah’ın izniyle 2024’ün başlarında evlatlarımızın emrinde olacak.”

Söz konusu yatırımların Yenişehir’e kazandırılmasında öncülük eden eski Bakan Mehmet Kasapoğlu ile mevcut Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a da teşekkür eden Başkan Davut Aydın, “Cumhur İttifakı olarak gençliğe yönelik yeni yatırımlarımız 2024’te de sürecek” dedi.