Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kısa bir süre önce cezaevinden serbest bırakılan 52 yaşındaki Ahu M. Ç, iddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle kızıyla birlikte ormana giderek intihara teşebbüs etti. Genç kızın bir arkadaşına gönderdiği mesaj ve konum bilgisi sayesinde olay yerine gelen kurtarma ekipleri, anne ve kızlarını hastaneye götürdü.

Dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan hüküm giyen Ahu M. Ç, kısa bir süre önce hapisten çıkmıştı. İddialara göre anne, kızı İrem M. Ç. (24) ile ormana giderek intihar girişiminde bulundu.

İrem M. Ç., bu sırada cep telefonundan bir arkadaşına "Hakkını helal et" şeklinde bir mesaj gönderdi ve bulundukları yerin konumunu paylaştı. Arkadaşının ihbarı üzerine, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Atılan konum bilgisi sayesinde ekipler, anne ve kızlarını bulup sağlık yardımı sağladı.

Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.