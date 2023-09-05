İnegöl'de Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kadına kaza yerinden geçen bir şahıs tekme atıp kaçtı. Bu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde Minara T. (22) yönetimindeki 16 BEA 747 plakalı motosiklet Mustafa Bey Caddesinde Nuri Doğru Caddesine çıkmakta olan Cemal Ö. yönetimindeki 16 KNJ 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bayan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs yerde yatan yaralıya tekme atarak kaçtı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadına tekme atan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma sürüyor.