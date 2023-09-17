Yerel Projeler Hibe Programı'nda desteklenen projeler açıklandıİSTANBUL (İGFA) - Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yerel Projeler Hibe Programı’nın beşinci ve son açık çağrı döneminde desteklenen projeler belli oldu.
Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, hoşgörü, ayrımcılık karşıtlığı, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde sivil toplum ve kültür sanat alanı için fon sağlıyor. Program, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri destekliyor.
2 Mayıs – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında açık olan çağrıya toplam 151 başvuru gerçekleşti. CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı ekibi tarafından, Yerel Projeler Hibe Programı’nın koşullarını sağlayan, başvuru belgelerinin tümünü dolduran başvurular teknik değerlendirme sonrasında jüri üyelerine iletildi.
Başvurular, YADA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Pınar Gürer, İKSV'den İstanbul Film Festivali Uluslararası Fonlar ve Yayın Yöneticisi Yusuf Pinhas ve Silva Derneği Yönetim Kurulu üyesi Başak Tuğsavul’dan oluşan bağımsız jüri ekibi tarafından değerlendirilerek destek verilecek 26 proje belirlendi.
DESTEKLENEN PROJELER
Liste proje başlığı, yürütücü kurum/kişi adı ve başvuru/faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetiktir.
8. Çalı Köy Filmleri Festivali
ÇEKÜDER, Bursa
Bir Kültürel Hafıza Çalışması: Hatıraların Gölgesinde Emek Yıldırım Şahin
Artvin, Ardahan
Büyük Zarifi Apartmanı İlyas Özçakır
İstanbul
Çocuklar için Tiyatro'nun İmkanlarını Yeniden Düşünmek ve Yaratmak: "Bulut Oyunu"nun Ankara'da ve Deprem Bölgesi'nde Sergilenmesi Derya Ağaoğlu
Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya
Gênco: Sıradan Şeylerin Süper Kahramanı Ali Kemal Çınar
Diyarbakır, İstanbul
Görmenin Ötesi: Sanat Buluşmaları Özgül Kahraman
Batman
Işığın Hasadı F. Esin Özalp Öztürk
Ankara
Impactors (Etki Edenler) Pırıl Gündüz
İzmir, İstanbul
İçimde Sanat Var Trabzon Oda Tiyatrosu
Trabzon
Kayıp Taşın Fısıltısı Mustafa Orman
Kars
Kızıltoprak Zeynep Ekmekçi
İstanbul, İzmir, Bursa
Kur-Yönet-Paylaş Yiğit Can Eyüboğlu
Trabzon
Laş û Cih (Beden ve Yer) Nalin Acar
Batman, Bitlis
Lazca’yı Bitkilerden Öğrenme Yolculuğu Ceren Kazancı Oruç
Artvin
Mişk û Mirov (Fareler ve İnsanlar) Şaneşîn Performans (Şaneşin - Mardin Tiyatro Sanatçıları Derneği)
Mardin, Diyarbakır, Batman, Van
Montag Residency – Gönen Eda Emirdağ
Balıkesir
Neredeyse Kesinlikle Yanlış Cansu Baydar
İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir
Onarıcı Adalet için: Daimi Arama Olcay Özer
İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Ankara, İzmir
Rüzgarlı Kentin Hafızası Özge Doruk
Çanakkale
Salman Gitmek İstiyor Ozan Takış
İstanbul, Edirne, Artvin, Muğla
Sinemanın Görünmez Kadınları Yasemin Özkent
Konya, İstanbul
Symposia Dadia Deniz Kırımsoy Denge
Muğla
Türkiye'den Kamusal Tiyatro Deneyimleri ve Olanakları Mustafa Kara
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Edirne, Hatay, Diyarbakır
Veng Bidi, Vinî Mebi: Tadî Dinya (Ses Ver Kaybolma: Dön Dünya) Çocuk Sanat Merkezi
Diyarbakır, Tunceli, İstanbul
Yerli Malı Rojda Ezgi Oral
Mardin
Yıkıntılar Arasında Servet Kaplan
İstanbul