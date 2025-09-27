Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu B., yaşadığı tartışma sırasında eşi Ergin Ç’yi bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu B.’nin eline aldığı bıçağı savurduğu, bu sırada eşi Ergin Ç.’nin vücudunda yüzeysel kesikler oluştuğu öğrenildi.

Ergin Ç.’nin yaralarının hafif olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtildi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı bildirildi.

Burcu B’nin eşi Ergin Ç.’nin, CHP’li Edirne Belediyesi’nde görev yaptığı da öğrenildi.