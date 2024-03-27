Türkiye 3 gün sonra seçime gidiyor. Seçim yasalarına göre ise Türkiye Cumhuriyeti vaandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşın oy kullanması zorunludur. Peki Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmamanın cezası nedir? Bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2023 YILINDA 300 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

2023 yılında oy kullanmayan seçmenin cezası 300 TL olarak belirlenmişti. O ykullanmayan seçmene ise ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.