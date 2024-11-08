Balıkesir’de üniversite-sanayi iş birliğinde örnek ve tarihi bir adım atıldı. Yurt dışından milyonlarca dolar ödenerek temin edilen ve başta savunma sanayii olmak üzere sağlık ve eğlence sektörlerinde de kullanılan simülasyon sistemleri, artık yerli ve milli olarak yaklaşık onda bir maliyetine Türkiye’de üretilecek.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUN TTO) ve MRS Havacılık iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında görkemli bir lansman programı düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen törende, üretilecek yerli ve milli teknolojiye haiz ürünlerin yer aldığı Türkiye’nin ilk 360 derece sınırsız hareket kabiliyetine sahip simülasyon merkezi açılarak tanıtıldı. Açılışın ardından merkezde yer alan AR-GE ve üstün mühendislik ürünleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, programda Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve uluslararası başarılarını anlatan bir konuşma yaptı. Topçu, savunma sanayinin büyümesi ve gelişmesi sürecinde kamu kuruluşlarının ve özel sektörün, üniversitelerin ve girişimcilerin imzasını taşıyan yerli ve milli projelerin önemine dikkat çekti.

Balıkesir’den Dünya Sahnesine

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise, simülasyon teknolojilerinin havacılık, savunma sanayi ve birçok farklı sektörde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz adına kritik ve stratejik bir alanda dışa bağımlılığı kırmak ve kendi teknolojimizi geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Yüzde 100 milli ve yerli üretim olan simülatörler, Balıkesir Üniversitesi TTO AŞ ile MRS ortaklığı ile Balıkesir’de üretiliyor ve artık daha güçlü bir şekilde yurt dışı pazarlarında yerini bulmaya başlıyor. Her birisi için on milyonlarca dolar yurt dışına para ödenen bu cihazların Türkiye’de ve üniversitemizin paydaşı olduğu bir ortaklıkla üretiliyor olması bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Balıkesir için bir ilk ve Türkiye için bir ilk olan 360 derece ve sekiz eksen üzerinde hareket eden simülatörler için gerek Balıkesir’den gerekse il dış ziyaret talepleri şimdiden kabarık bir liste oluşmaya başladı. Üretilen teknolojiye global düzeyde ilginin olması da gurur verici” dedi.

Rektör Oğurlu, merkezin kurulmasında emeği geçenlere ve programa katılan protokol üyelerine de teşekkür etti.

Yerli ve milli üretimde başarı çıtası yükseliyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, yerli ve milli teknoloji ve üretimin değerini vurgulayarak, çalışan, üreten, istihdama güç katan, istihdam sağlayan firmaların ortaya koyduğu icraatların gurur verici olduğunu belirtti.

Etkinlik düzenlenen kokteyl ile sona ererken, protokol üyeleri havacılık sektörünü ilgilendiren simülasyon cihazlarını inceledi. Eğlence sektörüne ilişkin simülatörlere ise ilgi yoğun oldu. Düzenlenen lansman programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, MSÜ Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir katıldı.