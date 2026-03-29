Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Bilişim Akademisi’nde düzenlenen yarışma 2 gün sürecek. Çeşitli il ve ilçelerden gelen farklı yaş gruplarındaki katılımcılar, hackathon kapsamında oyun, turnuva, eğitim ve atölye çalışmalarına katılacak. Türkiye’de 37 ilde eş zamanlı olarak başlayan yarışmanın Kayseri ayağında 110 katılımcı, 21 takımla yer alıyor.

Yarışma hakkında bilgiler veren TUA Astro Hackathon Yarışması’nın Kayseri yerel lideri Muratcan Bolat, "Türkiye’de bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve ileriki yıllarda gelenekselleştirmeye çalışacağımız TUA Astro Hackathon’un ilk ayağını Kayseri Bilişim Akademisi’nde gerçekleştiriyoruz. Bu bizim kartvizitimiz olacak ve ileriki yıllarda hem yerel hem ulusal hem de küresel çapta bir etkiye sahip olacak. Uzayın sivilleştirilmesi ve herkese yayılması gibi konularda örnek olacak bir etkinlik. Kayseri’de bu etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Yarışmacılar yarın sunumlarını yapacaklar ve ödüllerini alacaklar. Ankara’daki büyük finalde de kendilerinden güzel başarılar bekliyoruz. Umuyoruz ki Kayseri’de büyük bir ekosistemi kuracağız. Bunun tohumlarını atmaya başladık, önümüzdeki yıllarda da meyvesini alacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi Müdürü Dr. Mahir Demir, "Sabah 8’den bu yana Millet Bahçesi Bilişim Akademisi’ndeyiz. Yarın geceye kadar kesintisiz ve uyumadan tam gaz bir şekilde TUA Astro Hackathon Yarışması’ndayız. Yarışma farklı illerde eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Her ilden derece alan arkadaşlar, mayıs ayında büyük finalde kozlarını paylaşacaklar. Sonunda da büyük ödüle layık görülecekler" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Nur Nisa Bayındırcı, "Arkadaşlarımızla 48 saat boyunca birlikte olacağız. Sınava girene kadar uzay mühendisliği konusunda bir bilgim yoktu. Başta çok cazip gelmişti ve hala ilgim, merakım devam ediyor. Biraz araştırınca ilginizin olduğunu anlarsınız. Rokete, uçağa ve gökyüzüne merakınız varsa tabii ki bu mesleği tercih edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Takımlar yarın saat 14.00’de başlayacak sunumlarını kentteki yerel jüriye sunacak. Kayseri’den dereceye giren takımlar, mayıs ayının sonunda Türkiye büyük finalinde boy gösterecek.