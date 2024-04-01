İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

19 adet roketatar mühimmat,

16 adet roketatar sevk fişeği,

10 adet el bombası,

444 adet çeşitli çap ve ebatlarda Mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek!

1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR” ve “BOZDOĞAN” operasyonlarında toplam;

667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.

-Bombalı eylemler için hazırlanan:

1 ton 662 Kg amonyum nitrat patlayıcı,

77 adet plastik patlayıcı

180 adet mayın, EYP

-Saldırı için hazırlanan:

80389 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek,

10644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı)

1030 adet el bombası,

36 adet Roketatar, Havan, Bombatar, Uçaksavar, Lav Silahı

340 adet uzun namlulu silah,

198 adet tabanca ve

163 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, 1145 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonu sonucunda;

19 adet ROKETATAR MÜHİMMATI,

16 adet ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ,

RPD MAKİNELİ TÜFEK,

10 adet EL BOMBASI,

YP,

105 adet pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan)

3 adet fünye, (EYP hazırlamak üzere kullanılan)

AK-47 Piyade Tüfeği,

5 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,

444 adet mühimmat [1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm,(425 adet 7,62 mm],

4 adet tüp,

2 adet akü,

84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!