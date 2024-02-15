İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-40 operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, Elebaşılığını Emre ÖZCAN, Önder KÜÇÜK ve Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımında öne çıkanlar şöyle;

"İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, İşyeri, İkamet ve Araç Kurşunlama, İş İnsanlarından Tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerlerle!"