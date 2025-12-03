Dernek Başkanı Nedim Fidanözü öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerle sohbet edilerek onların eğitim süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alındı. Günün anısına Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri çocuklar çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlikte konuşan Nedim Fidanözü “Toplumda farkındalık oluşturmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan bu anlamlı günde, engellerin sevgi, ilgi ve birliktelik ile aşılabileceğini bir kez daha gördük.

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği olarak; özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunar, Özel Üçel Rehabilitasyon Merkezi’ne misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Yakın zamanda özel gereksinimli öğrencilerimiz ile mabedimizde birlikte maçımızı izleyeceğimiz bir organizasyon sözünü de burada vermek istiyorum. “Engel; zihinlerde değil, gönüllerde aşılır.”Misafirperverlikleri için de Özel Üçel Rehabilitasyon Merkezi imtiyaz sahibi Sözer Özçal’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Özel Üçel Rehabilitasyon Merkezi Kurum Sahibi Sözer Özçal ise “Yapmış olduğumuz tekerlekli sandalye kampanyasına destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalıkların artması, çocuklarımızın topluma kazandırılması açısından çok kıymetli. Başkanımıza ve yönetim kuruluna çocuklarımızı maça davet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.” Dedi