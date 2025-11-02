Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile istihbarat, KOM, narkotik, asayiş ve siber suç birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, ilgili ülkelerin kolluk güçleriyle yürütülen iş birliğinin başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Yakalanan kişiler arasında Gürcistan’dan 6, Almanya’dan 3, Arnavutluk ve Belçika’dan ise birer şüpheli yer aldı. Bakanlık açıklamasına göre, zanlılar bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılıktan tasarlayarak kasten öldürmeye, uyuşturucu ticaretinden çocuk istismarına kadar farklı suçlardan aranıyordu. Ulusal düzeyde aranan S.V. ve A.G. ise Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi; bu şahıslar dolandırıcılık, mühür bozma ve vergi usulüne muhalefet gibi suçlarla kayıtlara geçti.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.