Bursaspor, Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olduktan sonra taraftarının tezahürat ve talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Kırklarelispor - Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi gereğince PFDK'ya sevk edilme kararı alındı.