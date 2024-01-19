Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, Yeşim Grup’un merkez Almaxtex fabrikasında gerçekleşen etkinlikte, Grup’un yaptığı gönüllülük projeleri hakkında bilgiler aldı.

Yeşim Grup, Bursa’daki lise öğrencileri ile gönüllülük çalışmalarını buluşturdu. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nden öğrenciler, Yeşim’in merkez fabrikası Almaxtex’i ziyaret etti. Yeşim Akademi’de gerçekleşen etkinlikte, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, öğrencileri Yeşim’in gönüllülük çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, Yeşim’in sosyal sorumluluk projelerine büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte, geçmiş yıllarda öğrencilerin de dahil olduğu "Önce İnsan: Gönülden Yapılan İşleri Nesillerdir Destekliyoruz" projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar da konuşularak gönüllülük projelerinin kazanımları üzerinde duruldu.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, uzun yıllardan bu yana birçok gönüllülük projesi yaptıklarına dikkat çekerek “Biz Yeşim Grup olarak ‘Önce İnsan’ felsemizin ışığında topluma yönelik projeler yapmayı çok önemsiyoruz. Bu projelerde de genel olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek projelerin uzun soluklu olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle eğitim bizim önceliklendirdiğimiz konuların başında geliyor. ‘Önce İnsan’ projesiyle de lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefledik. Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine ve gönüllülük kavramına yaklaşımları bizi çok memnun ediyor" dedi.

Organizasyona katılan öğrenciler ise bir kurumun sosyal sorumluluk çatısı altında neler yaptığını görmekten ve gönüllülük bilincini pekiştirme fırsatı bulmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.