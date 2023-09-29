Yıldırım Belediyesi, ders çalışma ve araştırma imkânı sunduğu uyumayan kütüphaneler ile sınavlara hazırlanan gençlerin yanında.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yıl boyunca kütüphanede ders çalışıp üniversiteye yerleşen öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik edip tecrübe paylaşımında bulundu.

Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, sınavlara hazırlanan gençlerin buluşma noktası oldu. Sadece Yıldırımlılara değil Bursa’nın diğer ilçelerinden gelen misafirlere de hizmet veren kütüphaneye ayda ortalama 10 bin kişi giriş yapıyor.

Eğitim hayatlarında en büyük destekçiniz önce aileniz sonra biziz diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyeler genelde şehrin imarı ile ilgilenirler ama bizim şehir deyince aklımıza insanımızın kendisi ve gençlerimiz geliyor. Bu dönemde Yıldırım’a, uyumayan kütüphaneler kazandırdık. Kütüphanelerimiz açıldığı günden bu yana sınavlara hazırlanan gençlerimizin uğrak noktası oldu. Gençlerimizin hedeflerine ve hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.