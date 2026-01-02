YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR





İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte başlayacak olup sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, bu bedellere % 20 KDV dahil değildir.



Son Başvuru Tarihi: 12/01/2026 Saat: 15:00 - İhale Tarihi: 13/01/2026 Saat: 10:00 Sıra No İşin Adı Yüzölçümü Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 1 Cumalıkızık Mahalle Ata Sokak Üzeri D Tipi Mesire Alanı İçinde Yapılması Planlanan Mesire Yeri, Kır Kahvesi ve Manej Alanı Yerinin 20 Yıl Süre İle Kiralanması İşi. 26.600 m2 45.833,33 TL 1.000.000,00 TL 2 Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak Üzerinde Bulunan Taksi Durağı Yerinin 3 Yıl Süre İle Kiralanması İşi. 15 m2 7.500,00 TL 8.100,00 TL



İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak belirtilen son başvuru tarihine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.

Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı

Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı

Vergi Dairesine borcu bulunmadığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na borcu bulunmadığına dair belge

Adli Sicil Kaydı Belgesi

İlanın 4, 5 ve 6 numaralı maddelerinde istenen belgeleri 1.Sıradaki ihaleye katılacak olanlar ayrıca sunacaktır. Belgelerin düzenlenme tarihi, ihale ilan tarihinden sonra olmalıdır. Ortak girişim olması halinde belgeler her ortak tarafından sunulacaktır.

Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)

Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge