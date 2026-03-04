Program çerçevesinde Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Milli Parklar Şube Şefliği, Sarımsaklı Jandarma ve TEMA Vakfı Ayvalık iş birliğiyle Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde atık toplama ve izleme çalışması yapıldı.

Çalışma, Hakkıbey Yarımadası Deliklitaş ile Şenlik Koy arasında kalan ve Mavi Bayraklı Paşa Limanı'nın karşı kıyısında bulunan bölgede gerçekleştirildi. Doğal güzelliğiyle öne çıkan koyda sahile ve çevresine gelişigüzel bırakılan lastikler, naylon atıklar ve cam şişeler çevre gönüllüleri tarafından toplandı. Toplanan atıklar kayıt altına alınarak Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında veri setine işlendi ve alanın temizliği tamamlandı.

Etkinlikte çevre bilincine dikkat çeken gönüllülerden Çetin İşten, temizlik çalışmasının ardından piknikçilere çağrıda bulundu.