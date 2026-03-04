Apple’ın Avrupa Birliği/Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı sayfasının 2026 bölümünde, henüz tanıtılmamış bir Mac modeli kısa süreliğine görüntülendi. A3404 model numarasıyla “MacBook Neo” olarak listelenen bu cihazın neyi temsil ettiği ise netlik kazanmadı. Apple söz konusu kaydı hızla yayından kaldırdı; ancak buna ilişkin ek bir bilgi ya da görsel paylaşılmadı.

Apple’ın henüz tanıtılmamış uygun fiyatlı MacBook modelinin, 4 Mart Çarşamba günü piyasaya çıkmasının beklendiği ve listede görülen ürünün bu cihaza ait olabileceği düşünülüyor. Söz konusu sızıntı, yeni modelin “Neo” adını ya da en azından bu ismi bir kod adı olarak kullanabileceğine işaret ediyor.

Uygun fiyatlı yeni MacBook'un, üst düzey modellerinde kullanılan M serisi çipler yerine A18 Pro'ya sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra 13 inçlik bir ekrana ve daha az USB-C bağlantı noktası ve daha düşük bellek gibi daha düşük özelliklere sahip olması bekleniyor. Fiyat tahminleri ise oldukça sınırlı. Cihazın 599 dolar ila 799 dolar arasında bir fiyata sahip olabileceği belirtiliyor.