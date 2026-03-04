

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yıldırım İlçesi Namazgah Caddesinde 6 noktada yol kaplamasında meydana gelen bozulmalar sebebiyle asfalt onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışma sebebiyle 5 Mart Perşembe günü 08.00-15.30 saatleri arasında trafik akışı tek taraflı olarak sırasıyla İpekçilik, Eşrefiler ve Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddelerine yönlendirilecektir. Sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir."

Kaynak: İHA