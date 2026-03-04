Bir dizi ziyaret, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Denizli Ticaret Odası’nın Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekleriyle hizmete giren Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ni ziyaret etti.

"Bakanımızın ziyaretlerinden ve yakın ilgilerinden dolayı onur duyduk"

DTO Başkanı Erdoğan ziyaret sonrasında, Avrupa’da makine donanımı açısından tek, ülkeye de örnek olan merkezlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve beraberindeki Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’i ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kurduğumuz, alanında uzman isimlerle yurdun dört bir köşesindeki sanayicilerimize hizmet ettiğimiz Denizli Teknik Tekstil Merkezimizdeki faaliyetlerimizde geldiğimiz son noktayı kendilerine bizzat aktardık. Ziyaretlerinden ve gösterdikleri yakın ilgiden büyük onur duyduk. Ar-Ge çalışmalarımızın ayrıntılarını da aktardık. Ayrıca Denizli Sanayi Odamızın da Denizli Model Fabrika açılış törenine katıldık. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.