Sıfır atık çalışmaları ve çevre dostu projeleriyle önemli çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çevrefest’te yerini aldı.

Yıldırım Belediyesi, Başkent Millet Bahçesi’nde ‘Hepimizin Bir Dünyası Var’ temasıyla kapılarını açan ve 9 Haziran’a kadar sürecek Çevrefest’te yerini aldı. Festivalde, çevre ve sıfır atık çalışmalarıyla öne çıkan Yıldırım Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği sıfır atık projelerini ziyaretçilerle paylaştı ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde üretilen ürünlerden oluşan paketleri ziyaretçilere dağıttı.

Yıldırım’da göreve geldikleri günden bu yana çevre alanında birbirinden önemli projelere imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsan, geçmişi, bugünü ve geleceğiyle bir bütündür. Yıldırım Belediyesi olarak biz de hem geçmişi hem bugünü hem de geleceği ihya etmeye gayret ediyoruz. Bizim gelecekten anladığımız; çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve yeşil bir dünya bırakmaktır. Bir yandan yeşil alanlarımızı artırırken, bir yandan da evlatlarımıza daha yaşanabilir bir çevre sunmanın gayreti içindeyiz. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.