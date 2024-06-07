Şişli Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şenliğinde bu yıl 300 çocuk, anlaşmalı özel hastanelerde sünnet ettirildi.

Sosyal politikalar alanında önemli hizmetleri ve projeleri hayata geçiren Şişli Belediyesi, yeni dönemde bu alanda yaptığı çalışmaların kapsamını ve içeriğini daha da zenginleştirerek projelendiriyor. Bu çerçevede Şişli Belediyesi tarafından her yıl yapılan sünnet şenliği bu yıl da devam etti. Şişli Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren bazı özel hastanelerle yapılan iş birliği kapsamında, Şişli’de ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bu hastanelerde sünnet ettirildi. 30 Mayıs’ta sona eren başvuruların ardından kayıt yaptıran 300 çocuk, Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen organizasyonla, sünnet oldu.

Ailelerden teşekkür

Çocuklarını sünnet ettiren aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şişli Belediyesi ile etkinliğe destek olan özel hastanelere ve doktorlarına teşekkür etti.