YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
İhale Tarihi : 26/11/2024
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Mevlana Mah. 8038 ada 1 parsel A5 Blok 71 numaralı taşınmaz satışı işi
Yüzölçümü : 65 m2
Tahmini Bedeli : 2.925.000,00 TL (KDV İstisna)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü
Geçici Teminatı : 87.750,00 TL
-İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden detaylı bilgi edinilebilir.
-Satış, Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Eğer ödeme taksitli olacak ise; satış bedelinin %50’si peşin olarak alındıktan sonra kalan miktara aylık % 4 vade farkı uygulanacak ve taksit sayısı 24 ayı geçmeyecektir.
- Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı
- Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı
- Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)
- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge