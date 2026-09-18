Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen soruşturmada, bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde işleyen şahıslar takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; şüphelilerin internet mecralarında sahte evlilik vaatleri ve eskort ilanlarıyla temas kurdukları mağdurlardan para temin ettikleri, sonrasında ise bu kişileri tehdit ederek şantaj yoluyla ek maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler arasındaki bazı kişilerin dijital platformlarda kendilerini kadın olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri kişilerle bu şekilde irtibat sağladığı belirlendi.

10 zanlı cezaevine gönderildi

Tespit edilen ikametlere yönelik savcılık talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı saptanan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden bilişim dolandırıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.