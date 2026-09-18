İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan hububat ekimi öncesinde çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Mazot ve gübre fiyatlarındaki belirsizliğin üreticiyi zorladığını ifade eden Çelik, stratejik ürün olan buğdayın ekiminin sürdürülebilmesi için yeni bir destekleme modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

“MAZOT 101 LİRA, GÜBRENİN FİYATI BELLİ DEĞİL”

Buğday ekimlerine yaklaşık 1 ay kaldığını belirten Sezai Çelik, mevcut maliyetlerle çiftçinin üretim yapmasının giderek güçleştiğini dile getirdi.

Çelik, “Bugün itibariyle mazotun 101 lira olduğu bir fiyatla yarının ne olacağı da belli değil. Gübre fiyatları da 1500 lirayla 2700 lira arasında değişiyor. Özellikle buğday ekimi yaklaştığı zaman gübre fiyatları yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla bu şartlar altında gerçekten ülkemizin stratejik ürünü olan buğday ekimini çiftçilerimizin yapamayacağını biliyoruz, görüyoruz” dedi.

Devletten ve hükümetten ekim dönemi öncesinde acil bir destekleme modeli beklediklerini kaydeden Çelik, desteğin çiftçinin ekim yapmasını sağlayacak düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

“İNEGÖL’DE 50 BİN TON BUĞDAY ÜRETİMİ VAR”

İnegöl’ün de hububat üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çelik, ilçede yaklaşık 50 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye’de buğday üretiminin yıllara göre 18 milyon ton seviyelerine kadar gerileyebildiğini, bazı dönemlerde ise 23 milyon tona kadar çıktığını ifade eden Çelik, stratejik ürün olan buğdayda yeterli stokun oluşturulması ve üretimin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Çelik, “Bizim hem buğday stokumuzun olması gerekir hem de ekimini sürekli devam ettirebileceğimiz şekilde üretimi sürdürmemiz gerekir. Bunun için geçtiğimiz yılla ilgili aldığımız desteklerle çiftçinin buğday, hububat ekmesi mümkün görünmüyor” diye konuştu.



“4 DEKARDA 4 BİN 150 LİRA MALİYET VAR”

Buğday üretimindeki maliyet ve gelir arasındaki farka da dikkat çeken Sezai Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiyi tatmin edecek bir fiyatın önceden açıklanmasının üretim kararını olumlu etkileyeceğini söyledi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi, ‘Siz buğdayı ekin, seneye şu fiyatı alacağız, çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat açıklıyoruz, siz ekimlerinizi gerçekleştirin’ derse çiftçi eker. Bugün güncel maliyet, 4 dekarda 4 bin 150 lira. Bu yıl dekar başına üretimimizi ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sattığımız fiyatı göz önüne getirdiğimizde 6 bin lira bir getirisi olmuş. Yani 1.850 lira gibi bir fark kalmış.”

Bu rakamlarla çiftçinin yeterli gelir elde edemediğini belirten Çelik, “Adam 50 dönüm buğday ekecek, 100 bin lira bile para kazanmayacak. Bu, geçtiğimiz yılla ilgili fiyattan söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“HUBUBAT EKİMİNE 1 AY KALDI, ACİL DESTEK GEREKİYOR”

Ziraat odalarının ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın sahadaki sorunları gündeme getirdiğini belirten Çelik, kendilerinin de ekim dönemi yaklaşırken konuyu kamuoyuna taşımak istediklerini söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim bugün bu basın toplantısını yapmamın, diğer arkadaşlarımızın da benzer toplantıları yapmasının sebebi, hububat ekimimize 1 ay kalmış olmasıdır. Acil bir destekleme, yeni bir destekleme modeliyle çiftçiyi ayakta tutmamız lazım ve stratejik buğday ekimlerinin sağlanması lazım. Sadece onun için toplantımızı yapıyoruz.”