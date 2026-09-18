Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2026 yılı ağustos ayına ilişkin “Çek Bilgileri” raporunu açıkladı. Rapora göre, yılın ilk 8 ayında bankalara sunulan çeklerin toplam tutarında yükseliş yaşanırken, karşılıksız çıkan çeklerin hem toplam değeri hem de toplam çekler içindeki payı arttı.

8 ayda 7,4 trilyon TL’lik çek bankalara sunuldu

Ocak-Ağustos 2026 döneminde 516 bin farklı keşideciye ait 9,8 milyon çek bankalara ibraz edildi. Söz konusu çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar TL’ye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla çek ibraz eden tekil keşideci sayısı yüzde 2,2, çek adedi ise yüzde 1 geriledi. Buna karşın ibraz edilen çeklerin toplam tutarı yüzde 23 arttı.

223 bin 912 çek karşılıksız kaldı

TBB Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk 8 ayında bankalara ibraz edilen 223 bin 912 çek için karşılıksız işlemi gerçekleştirildi. Bu çeklerin 29 bin 691 farklı keşideciye ait olduğu ve toplam tutarının 233 milyar TL’ye çıktığı bildirildi.

Karşılıksız işlemi uygulanan çeklerin bir kısmı ise daha sonraki süreçte ödendi. Ocak-Ağustos döneminde 13 bin 872 keşideciye ait 30 bin 826 çekin ödemesi sonradan gerçekleştirildi. Bu çeklerin toplam değeri 27 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Karşılıksız çeklerin payı arttı

Ağustos ayı verileri, karşılıksız çeklerin toplam çekler içerisindeki oranında da yükselişe işaret etti. Ay içerisinde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı tutar bakımından yüzde 3,4, adet bakımından ise yüzde 2,6 oldu.

İstanbul ilk sırada, Bursa ilk 5’te

Ocak-Ağustos döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin toplam tutarı açısından İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’un ardından Ankara, İzmir ve Antalya gelirken, Bursa beşinci sırada yer aldı.