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İndirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde motorinin litresinin İstanbul’da 96,31 TL, Ankara’da 97,41 TL, İzmir’de 97,71 TL ve doğu illerinde yaklaşık 99,11 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından bazı bölgelerde 100 TL sınırını aşan motorin fiyatlarının, beklenen indirimle birlikte yeniden bu seviyenin altına gerilemesi öngörülüyor.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 TL indirim gelmesi bekleniyor.

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