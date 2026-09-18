İnegöl’den bilim ve teknoloji alanında gurur verici bir başarı daha geldi. MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Turgut Alp Doğmiş, danışman öğretmeni Osman Yücel rehberliğinde oluşturulan Nanoİz Takımı ile TEKNOFEST 2026’da Türkiye finallerine yükseldi.

Nanoİz Takımı, Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik Teknolojileri Yarışması İlkokul Kategorisi kapsamında geliştirdiği “Mikro Keşif Robotu” projesiyle finale kalmaya hak kazandı.

İNEGÖL’Ü DİYARBAKIR’DA TEMSİL EDİYORLAR

Türkiye’nin dört bir yanından genç yetenekleri ve yenilikçi projeleri buluşturan TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır’da gerçekleştirilen finallerde yerini alan Nanoİz Takımı, geliştirdiği projeyi ziyaretçi ve jüri üyelerinin beğenisine sunuyor.

Henüz ilkokul seviyesinde bilim, teknoloji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında proje geliştiren Turgut Alp Doğmiş’in Türkiye finallerine kadar yükselmesi, İnegöl adına önemli bir başarı olarak dikkat çekti.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZENGİN’DEN TEBRİK

İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de elde edilen başarı dolayısıyla öğrenci Turgut Alp Doğmiş’i, danışman öğretmeni Osman Yücel’i ve MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Gökhan Yavuz’u tebrik etti.

Zengin, Nanoİz Takımı’na TEKNOFEST 2026 Türkiye finallerinde başarı dileklerini iletti.

İnegöl’ü Türkiye finallerinde temsil eden Nanoİz Takımı’nın “Mikro Keşif Robotu” projesinin final değerlendirmesinden nasıl bir sonuçla döneceği ise merakla bekleniyor.