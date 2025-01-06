Belediye, "Uludağ'ın incisi" olarak bilinen ve eşsiz doğal güzelliklere sahip Küreklidere Şelalesi'nin turizme kazandırılması için, atıl durumdaki kent ormanında renovasyon çalışmaları başlatacak. Proje kapsamında, bölgeye çocuk köyü, yürüyüş yolları ve günübirlik tesislerden oluşan bir orman parkı yapılacak. Bu çalışmalar, doğayla iç içe yaşam alanları sunmanın yanı sıra, bölgenin turistik cazibesini artırarak Bursa'nın doğa turizmi potansiyelini güçlendirecek. Ayrıca, yaşam kalitesi yükselirken, gelen ziyaretçilere de unutulmaz bir doğa deneyimi sunmayı hedefliyor.



Bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Orman Parkı'nı 1 yıl içerisinde Bursalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirecekleri renovasyon çalışmasıyla birlikte, orman parkının yaklaşık 2 kilometre yukarısında bulunan ve 82 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellikler sunan Küreklidere Şelalesi'nin de marka değerinin artacağını ifade ederek “Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın büyük bölümünde yemyeşil ormanlar, irili ufaklı şelaleler ve tarih kokan yerleşkeler bulunuyor. Bu güzellikler arasında yer alan ve tüm heybetiyle suyu dökülen Küreklidere Şelalesi, büyüleyici görünümüyle ziyaretçilerini etkiliyor. Şelaleye ulaşan patikalar, orman içinden geçip birkaç noktada dere ile kesişiyor. Derenin bir bölümünde çoğaldıktan sonra süzülerek dökülen ve kulaklarda hoş bir seda bırakan su sesleri de ilgiyle dinleniyor. Yıldırım Belediyesi olarak bu bölgenin de turizm değerini artıracak, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projenin startını veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrası bölge, Bursa'mıza değer katacak” dedi.