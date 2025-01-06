Marmaris Adaköy’de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablasıyla birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Muğla'da tedavisi süren Tayfur, ardından ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedaviye devam edilen Tayfur, tüm çabalara rağmen 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti.

Marmaris’teki evi görüntülendi

Şarkıları ve rol aldığı filmlerle milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy’deki denize sıfır evi ise objektiflere yansıdı. 15 Aralık’ta bu evde rahatsızlanan Tayfur, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Antalya’ya sevkinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği ve sessizliğe bürünen evde ablası ve yeğenleri ile birlikte kaldığı, zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.