Yıldırım belediyesi Yunus Emre Spor kompleksi havuzu, pazartesi hariç haftanın diğer günleri 14.00 ile 17.00 saatleri arasında kadınlara hizmet veriyor. Yıldırım Belediyesi, Yunus Emre Spor Komleksi’ndeki yüzme havuzunda haftanın 6 günü kadınlara özel ’Yüzme günleri’ düzenleniyor.

7’den 70’e binlerce vatandaşı sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi’nin öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için açmış olduğu spor merkezleri ve kurslara ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Yıldırım Belediyesi, yaz sezonunda kadınların yüzme branşından yararlanabilmeleri amacıyla pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 14.00 ile 17.00 saatleri arasında kadınlara hizmet veriyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımız için mesleki eğitim kursları düzenliyor, üretim kooperatifleri kurarak onlara eğitim ve iş imkânı sağlıyoruz. Yine kadın spor merkezlerimiz ile kadınların hem sağlıklı bir yaşam sürmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Yunus Emre Spor Kompleksi’mizde bulunan havuzumuzu yaz sezonunda haftanın 6 günü kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yüzme bilmeyen kadınlarımıza uzman eğitmenlerimiz rehberliğinde yüzme öğretiyoruz” diye konuştu.