Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğün konvoyu, yine magandalar tarafından uygulanan alışıldık görüntülerle ön plan çıktı. Düğüne gelen ama eğlenmesini bilemeyen kişiler, yakın çevre yolunu trafiğe kapattı. Arkasından kimin geleceğini, ne sorun olacağını düşünmeyen sürücüler, hiç aldırış etmeden bir de araçlarının lastiklerini yaktı. Ortalığı tozu dumana katan kendini bilmez sürücüleri görenler, 'bunun gibi sürücüler ne zaman bitecek' diye düşünmeden edemedi.

Trafiği tehlikeye düşüren, devletin asfaltına zarar veren bu sürücülerin ne ceza alacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA