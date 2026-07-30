Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan sınıflandırma dönemi duyurusunda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih daha önce adaylarla paylaşılmıştı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları bugün erişime açıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre yedek subay, yedek astsubay, er ve bedelli askerlik yükümlüleri, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Duyuruda "Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.