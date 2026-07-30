Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık ilçesinde üç mahalleyi tesiri altına alan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans, 850 personel ve 55 orman gönüllüsü ile müdahale ediliyor.

Yangın sebebiyle Ayvalık ilçesinin Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinden tahliye edilen vatandaşlar için resmi kurumlarda barınma imkânı oluşturuldu. Açıklamada, 53 vatandaşın geceyi Ayvalık KYK Yurdu'nda geçirdiği, ayrıca 560 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın güvenli alanlara nakledildiği kaydedildi.

Valilik, AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin de sahada vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtirken, yangınlara yönelik müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu.