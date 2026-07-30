Yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Daha önce port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı gibi sonradan takılan ekipmanlar nedeniyle sürücülere trafik cezası uygulanabiliyordu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sökülüp takılabilen bu tür ekipmanların araç üzerinde kalıcı bir teknik değişiklik oluşturmadığı ve bu nedenle “tadilat” kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda trafik ekipleri, port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı gibi sökülebilir ekipmanlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca işlem yapılmaması konusunda bilgilendirildi.

EKİPMANLAR TADİLAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Alt Komitesi’nin toplantı sonuç notunda, port bagajların araçta bulunan ya da sonradan eklenen ara atkılar üzerine sabitlenen, kapalı ve kilitlenebilir eşya taşıma ekipmanları olduğu belirtildi. Bu aparatların aracın yapısal bütünlüğünde veya güvenlik özelliklerinde kalıcı bir değişiklik oluşturmadığı ifade edilerek, tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine karar verildi.

BİN LİRA CEZA KESİLİYORDU

Bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları bulunan araçlara memurun inisiyatifinde bin lira ceza kesilip ekipmanların projelendirilmesi için de 30 gün süre veriliyordu. Bu uygulama memurun inisiyatifine bırakılmadı ve düzenlemeyle ortadan kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte polis memuru ya da jandarma bu ekipmanlar için ceza uygulayamayacak.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA 32'NCİ MADDEDE NELER DENİYOR?

"Araç üzerindeki teknik değişiklikler ve bildirim zorunluluğu

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 1.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.

İlgili mevzuatı gereğince arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi/yan koruma çerçevesi/devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatın bulunmaması veya teknik şartlara uygun olmaması halinde işletene 16.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ ŞÖYLE:

Son dönemde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanların araç üzerinde teknik değişiklik oluşturup/oluşturmadığı ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında tadilat olarak değerlendirilip/değerlendirilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araç üzerindeki teknik değişiklikler ve bildirim zorunluluğu" başlıklı 32'nci maddesinde; "Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 1.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilir"

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin "Araçların Üzerinde Yapılan Değişiklikleri ve Adres Değişikliklerini Bildirme" başlıklı 65'inci maddesinde; "Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi, araç sahibinin adresine ilişkin değişikliklerin ise, otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur" hükümleri yer almaktadır.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komite toplantısı sonuç notunda; port bagajların araç üzerinde mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine sabitlenen, kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğu, aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem olmadığı, bu sebeple söz konusu ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği yönünde karar alınmıştır.

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği gibi port bagaj olarak tabir edilen ekipmanların Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) tadilat kapsamında olmadığı, söz konusu ekipmanların kullanımı, aracın yapısal bütünlüğünü ve güvenlik parametrelerini değiştirmediği, şasi ve gövde yapısına müdahale içermediği, bu yönüyle bahse konu ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak trafik denetimlerinde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir nitelikteki ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi ve 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim."