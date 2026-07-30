Alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruşluk artış yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki yükseliş ve ABD ile İran arasındaki gerilimin artması, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının birçok kentte 80 TL sınırını aşacağı tahmin ediliyor. Yeni fiyatlarla motorinin İstanbul’da 79 lira 87 kuruşa, Ankara’da 80 lira 98 kuruşa, İzmir’de 81 lira 26 kuruşa, doğu illerinde ise ortalama 82 lira 72 kuruşa yükselmesi öngörülüyor.