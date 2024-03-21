Yıldız Holding’in 10 yıl önce bünyesinde kurduğu Yıldız Holding Basketbol Takımı, 78 şirket takımının mücadele ettiği Şirketler Arası Basketbol Ligi’nde (CBL) şampiyon oldu.

Yıldız Holding Basketbol Takımı, toplamda 78 şirket takımının mücadele ettiği Şirketler Arası Basketbol Ligi’nde (CBL) zorlu geçen sezonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Nisan ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayacak olan Potanın Yıldızları, CBL Seri-A Ligi’nde birbirinden zorlu rakiplerle girdiği kıyasıya rekabette gülen taraf oldu. Toplam 9 takımın mücadele ettiği CBL’in en güçlü serisi olan Seri-A Ligi’nde oynadığı 11 maçın 10’undan galibiyetle ayrılan Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL’deki ilk şampiyonluğunu kazandı. Potanın Yıldızları, 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan CBL Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

“En büyük motivasyonumuz başarıya olan tutkumuz”

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın şampiyonluğundan mutluluk duyduğunu belirterek, başta takım başantrenörü pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takım kaptanı eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ve takım menajeri pladis Türkiye Saha Operasyon Müdürü Başak Güneş olmak üzere, ligde mücadele eden tüm takım oyuncularını kutladı. Aydın, “Yıldız Holding’de çalışanlarımız başarılı iş sonuçlarımıza katkılarıyla birlikte bünyemizdeki sosyal ve spor kulüplerimiz aracılığıyla bizleri birçok alanda temsil ediyor. Yıldız Holding Basketbol takımımız, bizim tabirimizle ‘Potanın Yıldızları’, 10 yıldır istikrarlı ve yüksek performanslarıyla mücadele ederken; takım ruhu ve başarı tutkusu açısından da bizlere her zaman ilham veriyor. Basketbol takımımızla kazandığımız bu şampiyonluk, tüm çalışanlarımız için motivasyon ve gurur kaynağı olurken, aynı zamanda güçlü işveren markamız açısından da önem taşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 98 farklı pasaporta sahip 75 bin Yıldız’lı olarak gerek faaliyet alanlarımızda gerekse sosyal ve spor alanlarındaki başarılı performansımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.