Yemekhane önünde düzenlenecek panayır kapsamında öğrenciler, farklı sektörlerden birçok firma ile birebir görüşme şansı yakalayarak staj ve iş imkanlarına erişebilecek. Bununla birlikte, etkinlik boyunca düzenlenecek söyleşiler, konserler ve sürpriz aktiviteler ile katılımcılara dolu dolu üç gün vadediliyor.

6 Mayıs Pazartesi günü, saat 12.00 ile 13.00 arasında sporcu Ağırsağlam öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak. Hemen ardından 13.00-14.00 saatleri arasında oyuncu Kaan Yılmaz ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. 7 Mayıs Salı günü ise saat 12.00’de influencer Yağmur Vardar ile gerçekleşecek sohbetin ardından, saat 13.00’te müzik grubu Kendimden Hallice sahne alarak öğrencilere müzik dolu anlar yaşatacak. Etkinliğin son günü olan 8 Mayıs Çarşamba günü, saat 15.00-16.00 arasında oyuncu Çağla Boz öğrencilerle buluşacak.