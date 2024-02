Seri olarak perdeye gelecek C Takımı’nın ilk filminin galası yapıldı. Yılın iddialı komedi filmlerinden olan C Takımı 16 Şubat’ta beyaz perdede olacak.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı yılın iddialı komedi filmlerinden C Takımı’nın galası Kanyon’da yapıldı. Filmin oyuncuları Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Alper Saldıran ve Billur Yılmaz’ın eğlenceli sohbetinde lise anılarına dönen isimlerin başarı durumları da ortaya çıktı. Filmin oyuncuları gala gecesinde yaptığı açıklamada, filmi izleyenlerin kendi hayatlarından kesitler bulacağını söyledi.

16 Şubat’ta izleyici ile buluşacak filmde, lisede not ortalaması düşük olanların toplandığı C sınıfıyken, 30 seneyi deviren arkadaşların başlarını beladan belaya sokan C Takımı’na dönüşmelerinin hikayesi anlatılıyor.

"Hem aksiyon hem komedi unsurları bir arada"

Galada röportajın açılışını yapan Murat Akkoyunlu, "Hikayemiz bir intikam hikayesi ile başlıyor. O intikam hikayesinin serüvenini izliyoruz. Hem aksiyon hem komedi unsurlarını bir arada kullandığımız çok tatlı bir film oldu. Hayatta farklı yönelimlere uğramış 6 tane lise arkadaşının hikayesini izleyeceksiniz. Aslında hikaye yapımcımız Vahdet Erdoğan’ın hikayesi, senaryosunu Barış yazdı, bizi de alet ettiler oynamak için” dedi.

Murat 131 karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu, “İyi roldeyim, iyi bir insan. Grubun tek kadını hanımefendi yüzünden başımıza kötü şeyler geliyor ama sonra tatlıya bağlanıyor. Ekip, bir takım güçlü insanlarla karşılaşıyor, içimizden en çok dayağı da Kuru Ahmet rolündeki Hakan yiyor. Bizim zamanımızda cep telefonları bu kadar aktif olmadığı için gerçek hayatta lise arkadaşlarımla çok koptuk” dedi.

Filmin hem senaryosunu yazan hem de Hafız Ferdi rolüyle yer alan Barış Başar, “Lise arkadaşlıkları kaldıkları yerden devam edebilen arkadaşlıklardır. Bu da öyle bir hikaye. 5 böcek bir çiçeğimiz var. Keyifli bir ansambl iş çıktı” dedi.

Galaya Cihan Nacar imzalı özel bir tasarım kıyafetle katılan Sera Tokdemir, “Lise yıllarından beri çok yakın arkadaş olan 6 kişinin hikayesini komik bir dille anlatıyoruz. Başlarından geçen olaylar, maceralar. Ben başlarını derde sokuyorum. Tembeller mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sınıf oldukları kesin. Gerçek hayatımda da sadece lise arkadaşları değil, anaokulu arkadaşlarımla bile görüşüyorum” dedi.

Filmin yazılırken seri olarak planlandığını söyleyen yapımcı Vahdet Erdoğan, “Haziran’da filmin ikincisi için setteyiz. İnşallah beğenilir ve 6-7 devam filmi çekeriz” dedi.